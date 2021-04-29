Байкальск, Иркутская область, , 09:45 — REGNUM Генпрокуратура предостерегла руководство турзоны «Ворота Байкала» (Иркутская область) в связи с низкой эффективностью ее работы. Об этом извещает телеграм-канал «Байкал».

По оценке Минэкономразвития РФ, эффективность работы ОЭЗ в 2018 году оценивалась в 58%, в 2019 году — в 48%. Из восьми зарегистрированных резидентов фактически работает один. Из 22 объектов инфраструктуры, которые должны были построить в 2012—2021 годах, ни один не введен в эксплуатацию, три объекта находятся в процессе строительства, а сроки ввода продлены до 2027 года.

По условиям соглашения, заключенного между Минэкономразвития и АО «Особая экономическая зона «Иркутск», общество обязано обеспечить создание и функционирование объектов инфраструктуры в ОЭЗ, должно привлекать инвесторов и резидентов. При низкой эффективности работы ОЭЗ предусмотрен возврат средств, выделенных на ее развитие, из регбюджета в федеральный.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приангарья не оставляют надежд создать в Байкальске действующую площадку для привлечения инвестиций. В 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 124,4 млн рублей на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны: планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. В 2018 году по этому случаю даже провели церемонию закладки первого камня.

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Но кроме курорта «Гора Соболиная» и нескольких небольших турбаз, летом там ничего не работает.

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