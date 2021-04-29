Ташкент, 29 апреля 2021, 09:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Туркмению 29 апреля, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Глава государства встретится с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Собеседники обсудят расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействие между регионами.
Кроме того, Мирзиёев и Бердымухамедов также примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера — Мяликгулы Бердымухамедова.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года состоялось заседание межправительственной группы дружбы Туркмении и Узбекистана. Стороны обсудили укрепление сотрудничества на уровне законодательных органов.
Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения и Узбекистан укрепят межпарламентское сотрудничество