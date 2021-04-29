Элиста, , 09:43 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, сообщает региональный оперштаб 29 апреля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Число пациентов с COVID-19, которым потребовалось стационарное лечение, сократилось до 145 человек. Состояние девяти больных врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 346 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 410 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 19 723 носителя инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии подтверждено ещё девять случаев заражения коронавирусом