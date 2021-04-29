Загреб, , 09:43 — REGNUM Пошаговая ролевая игра The Hand of Merlin выйдет в раннем доступе Steam уже 11 мая 2021 года. Об этом стало известно из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале Versus Evil.

Сами разработчики описывают The Hand of Merlin как ролевую игру, в которой «Легенда короля Артура сталкивается с ужасом из космоса». В ней геймерам нужно будет собрать команду героев и очистить средневековые земли от потустороннего зла.

Релиз The Hand of Merlin состоится также в магазинах Epic Games Store и GOG. Выйдет ли игра на консолях в будущем — пока неизвестно.

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