Москва, , 09:42 — REGNUM Механизм закупок препаратов в России в рамках программы централизованного обеспечения высокозатратных нозологий (ВЗН) необходимо скорректировать. С такой просьбой в правительство России и Министерство здравоохранения РФ обратился Всероссийский союз пациентов (ВСП), сообщает газета «Известия» 29 апреля.

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Так, Минздраву предлагают разрешить закупать уникальные лекарственные препараты (не имеющих аналогов по международному непатентованному наименованию) без проведения аукционов.

«Когда Минздрав закупает уникальные препараты, конкуренции на торгах нет, ведь в них участвует только один поставщик. Что превращает аукцион в формальную процедуру», — пояснил эксперт ВСП Алексей Федеров.

При этом сама процедура — от подачи заявки до заключения контракта — может занимать более месяца.

«А в ситуации, если поставщик по каким-то причинам не подал заявку (опоздал, ошибся), эти сроки удваиваются», — подчеркнул Федоров, отметив, что для пациентов это — дополнительные месяцы без лекарств.

Также ВСП предлагает внести изменения в процедуру дозакупки препаратов. Союз просит правительство и Минздрав разрешить увеличивать число закупаемых препаратов при исполнении контракта на 30% от первоначально предусмотренного вместо нынешних 10%.

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«Вместо проведения нового аукциона можно приобрести дополнительные препараты в рамках уже имеющегося контракта», — пояснил эксперт.

В российском Минздраве заявили, что готовы рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, если инициативу поддержат в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко считает, что главными проблемами существующей в России системы лекарственного обеспечения является излишняя «зарегулированность» и формальность подхода. По мнению эксперта, действующую модель необходимо трансформировать. В частности, стоит задуматься о переходе на одноуровневую систему лекарственного возмещения и практике софинансирования расходов на медицинские препараты, которую активно применяют за рубежом.

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