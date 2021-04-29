Пекин, , 09:44 — REGNUM Свои поздравления с успехом всем участникам запуска базового модуля «Тяньхэ» космической станции направил председатель КНР Си Цзиньпин. Текст поздравления 29 апреля обнародован на странице Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники в социальной сети WeChat.

«От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), Госсовета КНР и Военного совета ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму в связи с успешным запуском базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что «Си Цзиньпин передал теплые поздравления и искренние приветствия всем, кто участвовал в миссии запуска базового модуля».

Кроме того, в поздравлении указывается, что успешный запуск базового модуля «Тяньхэ» говорит о том, что строительство китайской космической станции начало реализовываться и это является «прочной основой» для того, чтобы выполнять последующие задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск основного модуля китайской орбитальной станции прошел успешно.

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