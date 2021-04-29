Москва, , 09:40 — REGNUM В электронный вид с 30 апреля переведут ещё пять социальных государственных услуг полностью перейдут в электронный вид. Оформить их онлайн можно будет портале mos.ru, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут оформить дистанционно назначение региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам; ежемесячную городскую выплату ветеранам труда и ветеранам военной службы; компенсацию на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда и одиноким пенсионерам.

Также в режиме — онлайн станут доступны такие госуслуги как назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет и предоставление мер соцподдержки в денежном выражении или в виде соцуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что через три года большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно.

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