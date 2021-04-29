Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В преддверии длинных майских праздников в Ростове-на-Дону откроют понтонный мост на остров Зелёный, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

«Завершили последний этап наводки наплавного понтонного моста — поднятие апаррелли — элемента понтонного моста, соединяющего мост с береговым устоем. После [освидетельствования переправы инспектором ГИМС МЧС России по Ростовской области] наплавной мост будет введён в эксплуатацию», — написал градоначальник.

ИА REGNUM сообщало, что понтонная переправа через реку Дон ушла под воду 4 ноября 2018 года. Затонули два пролёта моста в створе улицы 29-я линия. До инцидента мост был допущен к эксплуатации с замечаниями. Власти пообещали восстановить понтонную переправу.

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