Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве рост расходов на госпрограмму «Столичное образование» в первом квартале 2021 года выросли на 16%, сообщила журналистам 29 апреля министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Общий объём расходов в рамках программы составил 96,7 млрд рублей. Зяббарова пояснила, что по итогам первого квартала 2021 года выросли расходы на строительство новых образовательных учреждений.

«Среди них крупные объекты, позволяющие обеспечить обучение детей рядом с домом», — сказала она.

По словам министра, в действующую Адресную инвестиционную программу включено проектирование и строительство образовательных центров в Троицке — на 2100 мест, в поселке Коммунарка — на 1200 мест, в Некрасовке — на 1150 мест, на улице Золоторожский Вал в Лефортове — на 1150 мест, поселке Московский — на 1000 мест и в других районах Москвы.