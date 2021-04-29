Рязань, , 09:41 — REGNUM Жительница Рязани на приёме у главы СК России Александра Бастрыкина попросила помощи в поисках исчезнувшей внучки. К расследованию уголовного дела подключатся следователи-криминалисты ГУКа (КЦ) СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятнадцатилетняя девочка в январе 2021 года вышла из квартиры бабушки на прогулку и исчезла. После процессуальной проверки в региональном СУ СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поисковые мероприятия до сих пор не дали никакого результата. Следствие установило лицо, причастное к пропаже подростка: мужчина первоначально дал признательные показания, указав, что именно он убил девочку, расчленил её тело и спрятал, но позже он отказался от своих показаний.

Александр Бастрыкин поручил подчинённым установить все обстоятельства преступления, возможных соучастников и подключить к поиску останков опытных следователей-криминалистов ГУКа (КЦ) СК России.