Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Прокуратура Ростовской области вмешалась в ситуацию с задолженностью по зарплате перед бастующим крановщиком. Работник получил все выплаты в полном объёме, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у предприятия «Полис» имелась задолженность по зарплате и другим выплатам перед крановщиком за март и апрель 2021 года. Директору компании внесено представление, возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства.

ИА REGNUM сообщало, что работник компании устроил забастовку на строящемся объекте. Он на двое суток закрылся в кабине крана, дожидаясь выплат.

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