Уфа, , 09:51 — REGNUM До 83 процентов от общей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Башкирии приходится на «БСК». Об этом 28 апреля сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на совещании по вопросам охраны окружающей среды в регионе, в котором приняла участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Это связано с неэффективной работой шламонакопителей, которые называют «белыми морями». Здесь скопилось более 50 млн куб. м твёрдых отходов», — приводит пресс-служба слова Сидякина.

Отмечается, что в этой связи, он внес предложение о включении Башкирии в федеральный проект «Оздоровление Волги». Чиновник полагает, что это поможет свести к минимуму экологические риски, которые связаны со строительством новых и модернизацией работающих производств, сбрасывающих очищенные сточные воды в притоки р. Волги, а также с эксплуатацией объектов централизованных систем водоотведения.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заверила, что это предложение будет рассмотрено на федеральном уровне. Она также сообщила, что в Башкирии необходимо сформировать реестр накопленного экологического ущерба, при этом необходимо учитывать мнения жителей, чтобы на основе данных сведений провести экспертизу каждого потенциально опасного производства.