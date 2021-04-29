Вашингтон, 29 апреля 2021, 09:33 — REGNUM Основатель студии John Tiller Software Джон Тиллер скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил портал PCGamesN.
Причиной смерти послужил рак мозга, с которым Тиллер боролся в течение последних месяцев. У разработчика остались жена, две дочери и две внучки.
Напомним, Джон Тиллер наиболее известен как автор множества стратегических игр-варгеймов. Он основал свою студию John Tiller Software в 1996 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Директор Overwatch 2 уклонился от ответа на вопрос о сроках релиза игры