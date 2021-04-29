Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Основатель студии John Tiller Software Джон Тиллер скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил портал PCGamesN.

Причиной смерти послужил рак мозга, с которым Тиллер боролся в течение последних месяцев. У разработчика остались жена, две дочери и две внучки.

Напомним, Джон Тиллер наиболее известен как автор множества стратегических игр-варгеймов. Он основал свою студию John Tiller Software в 1996 году.

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