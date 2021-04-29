Брюссель, , 09:44 — REGNUM Террористический контент в сети подлежит внесудебному удалению не позднее, чем через час после обнаружения. Такую подготовленную Еврокомиссией (ЕК) норму утвердил Европарламент (ЕП) в ходе сессии в гибридном формате в Брюсселе.

Зампредседателя ЕП Ева Копач заявила, что поправок к документу не было, положение утвердили без голосования во втором чтении.

Норма о внесудебном удалении позволит сохранить жизни граждан ЕС. Она имеет ключевое значение для информационной безопасности, подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Новые нормы повышают ответственность компаний-операторов за размещение на их платформах террористического контента. Согласно им, блокировать и удалять выявленный контент операторы должны менее чем за час. Требование распространяется на соцсети, мессенджеры, видеохостинги и другие ресурсы в европейском сегменте сети.

Теперь нормы направят на утверждение Совета ЕС. Они могут вступить в силу в 2020 году.

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