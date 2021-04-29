Нейпьидо, , 09:35 — REGNUM Атаки на две авиабазы произошли 29 апреля ранним утром в Мьянме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и очевидца.

По информации агентства Delta News Agency, первое нападение было совершено на авиабазу недалеко от центрального города Магуэ, который находится в центральной части Мьянмы. В результате него на авиабазе прогремело три взрыва.

Также указывается, что, по словам очевидца, второй атаке подверглась авиабаза, которая находится в городе Мейтхила, располагающемся к северо-востоку от Магуэ. В ходе нападения по ней было выпущено пять ракет.

При этом отмечается, что на данный момент информация о погибших или раненых не поступала и уточняется, что в настоящее время никто не взял на себя ответственность за данные атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции, которые провозгласили себя министрами так называемого правительства национального единства.