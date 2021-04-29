Ташкент, , 09:31 — REGNUM Учащиеся 107 школ Ташкента перешли на дистанционное обучение из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса. Об этом 29 апреля заявил начальник управления школ главного управления народного образования столицы Узбекистана Бахром Бакиев, сообщает агентство Kun.uz.

По его словам, всего в Ташкенте действует 312 школ. Таким образом, на карантин закрыли треть школ столицы республики. Бакиев отметил, что для школьников организованы телеуроки.

По состоянию на 29 апреля на дистанционном обучении остаются 214 077 учащихся (47,7%), в школы продолжают ходить 234 967 школьников (52,3%). В управлении образования добавили, что в 2021 году из школ выйдут 68,3 тыс. выпускников.

Отметим, 28 апреля в Узбекистане выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 207 — в Ташкенте. Рост заболеваемости наблюдается с середины марта.