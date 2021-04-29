Токио, , 09:34 — REGNUM Компания Honda представила новый седан Civic одиннадцатого поколения. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Civic отличается спортивным экстерьером, первым полностью цифровым дисплеем приборной панели Civic (Touring), новым семидюймовым тачскрином мультимедиа с интеграцией Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в качестве опции предусмотрен новый 9-дюймовый сенсорный экран HD с беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto.

Модель оснащается аудиосистемой премиум-класса Bose с 12 динамиками (Touring), беспроводной системой и настраиваемой подвеской.

Для безопасности предусмотрены новые передние подушки безопасности, предназначенные для уменьшения травм головного мозга и шеи, а также боковые подушки безопасности для задних пассажиров.

В моторной линейке нового Civic будут два мотора — это двухлитровый «атмосферник» мощностью 158 «лошадей» и новый 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 180 л. с.

Ранее японская компания Honda на автомобильной выставке в Шанхае продемонстрировала новый дизайн интерьера на примере электровнедорожника E: Prototype.

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