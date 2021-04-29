Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и созданная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не смогли осуществить план по вхождению во власть в Грузии, создав в стране политический кризис. Об этом 28 апреля в эфире телеканала «Палитраньюс» сказал экс-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Он отметил, что бойкот парламента оппозицией, инициатором которого выступили «националы», и уличные протесты привели ЕНД в тупиковую ситуацию, так как большинство оппозиционных партий прекратили бойкот. Теперь «националам» придётся либо продолжать бойкот, оставаясь почти в одиночестве, либо входить в парламент, признавая своё поражение. Оба варианта, по мнению Талаквадзе, являются проигрышными.

«Михаил Саакашвили понял, что деструктивный план бойкота, нахождения на улице обанкротился, потерял поддержку народа, — сказал экс-спикер. — Он ещё раз очень сильно проиграл».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент. Члены ЕНД в ответ на это вышли на акцию протеста к парламенту и кричали в адрес оппозиционеров «рабы».

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