Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве, совершенном в декабре 2015 года, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2015 году мужчина приобрёл десять фирм, а их учредителем попросил стать своего знакомого. Впоследствии учредитель отказался от фактического участия в компаниях, чем вызвал недовольство владельца фирм. В декабре злоумышленник вместе с соучастником вывезли учредителя на участок местности в 400 метрах от дома № 1 по ул. Песчаной и убили.

В феврале 2016 года соучастник преступления был задержан в Орске с привлечением сил специального отряда быстрого реагирования. Известно, что до этого преступник девять раз привлекался к уголовной ответственности. В 2012 году его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В конце 2019 года прошла операция по задержанию основного фигуранта уголовного дела, который скрывался от правоохранителей. 28 апреля 2021 года ему назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Стоит отметить, ранее мужчина провел в местах лишения свободы 24 года.