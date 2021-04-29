Вашингтон, , 09:27 — REGNUM США конкурируют с Китаем и другими странами за мировое лидерство в XXI столетии. Об этом говорится в речи американского президента Джо Байдена для первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

«Мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем и другими странами, чтобы победить в XXI веке», — говорится в тексте, который Белый дом обнародовал с пометкой «для немедленного распространения» в момент начала выступления президента.

Глава США призвал граждан преодолеть глубокую поляризацию в обществе и расколы между партиями. Нельзя погрузиться в конкуренцию друг с другом и забыть о соперничестве с другим миром, подчеркнул он.

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