Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM В Республике Алтай планируется открыть летом 149 детских оздоровительных учреждений, которыми будет охвачено более 20 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом работу детских лагерей разрешат лишь при наличии заключения о соответствии санитарным требованиям. Обязательным условием станет проведение акарицидных обработок территорий, а также аттестация персонала на знание санитарно-эпидемиологических требований.

«В 2021 году работа организаций отдыха детей и их оздоровления будет проводиться в особом режиме, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в правительстве.

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