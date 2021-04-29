Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Новый генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг прибыл в столицу Среднего Урала. Об этом сообщили в городском представительстве МИД РФ.

Дипломат уже приступил к своим обязанностям. Новый консул прибыл в Екатеринбург после того, как срок полномочий его предшественника истёк.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее укрепление двусторонних связей!» — заявили в представительстве МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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