Москва, , 09:26 — REGNUM Жители Москвы в I квартале 2021 года купили у города 397 квартир общей площадью 19,4 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Квартиры, предлагаемые городом, пользуются спросом у москвичей. За три месяца в столичный бюджет за счет продажи квартир поступило на 21,6% больше средств, чем за аналогичный период 2020 года. Вырученные средства идут на строительство новых домов.

Больше всего жилья продано на юго-западе Москвы — 123 объекта. В Подмосковье продано 113 квартир, которые принадлежат городу. В настоящее время на торги выставлено более 500 объектов жилой недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году траты москвичей на жилье составили 16,5% от общего объема потребительских расходов.

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