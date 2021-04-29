Джакарта, , 09:24 — REGNUM Представитель министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи заявила, что 3,85 млн доз вакцины AstraZeneca распределят по 34 провинциям, сообщает CNN Indonesia.

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Сити Надия Тармизи подчеркнула, что вакцина AstraZeneca, полученная в результате сотрудничества Индонезии с COVAX, безопасна для использования.

Агентство по надзору за лекарствами в Индонезии рекомендует использовать AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило об увеличении случаев заражения и смертности из-за пандемии.

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