Загреб, , 09:24 — REGNUM Новый закон об управлении отходами, принятый парламентом Хорватии 28 апреля, предусматривает полный запрет на легкие полиэтиленовые пакеты, которые будут изъяты из продажи. Эту новость в интервью хорватскому телеканалу HRT подтвердила Саня Радович, директор сектора устойчивого управления коммунальными отходами при министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

Радович отметила, что, когда речь идёт о полиэтиленовых пакетах, то различают тонкие и очень тонкие.

«Тонкие пакеты для упаковки продуктов вы берёте в магазине или покупаете в кассе, и очень тонкие применяются для упаковки овощей и фруктов, которые продаются на развес. Хорватия уже несколько лет взимает плату за тонкие полиэтиленовые пакеты, чтобы сократить их потребление», — подчеркнула Радович.

Она заявила, что новая мера была принята потому, что за последние пару лет цель по сокращению отходов в Хорватии не была достигнута, сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.