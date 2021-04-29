Сантьяго, , 09:22 — REGNUM На территории Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 29 апреля сообщает сейсмологическая служба страны.

Отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 22:17 (05:17 мск) в регионе Био-Био, расположенном в центре страны. Очаг подземных толчков залегал на глубине 148,7 километра.

При этом в институте предупреждения землетрясений Аргентины сообщили, что подземные толчки ощутили жители провинции Неукен, находящейся на границе с Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 в Тихом океане.