Саранск, , 09:21 — REGNUM Районный суд Торбеевского района удовлетворил заявление прокурора о необходимости приять меры для передачи в концессию объектов муниципального имущества жилищно-коммунального назначения — сетей водоснабжения, водоотведения и отопления. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Уточняется, что сети введены в эксплуатацию в период с 1980 по 2005 год. До настоящего момента конкурс на заключение концессионного соглашения не объявлен, а перечень объектов, которые будут переданы в рамках концессии, не утвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выяснила, что в Чамзинском районе восемь многоквартирных домов обслуживал газопровод с истекшим нормативным сроком эксплуатации. Управляющая компания ООО УК «Обслуживающая организация» не заключила договоры со спецорганизациями на техническое обслуживание и ремонт газопровода в 2021 году.

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