Владивосток, , 09:24 — REGNUM В Приморье провели первую операцию по установке бронхоблокатора подростку с деструктивной формой туберкулёза. Ранее такую высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали только в центральных клиниках страны, Сибири и в Забайкалье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Операцию провел эндоскопист, главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев по приглашению руководства детской краевой клинической туберкулезной больницы.

«Благодаря этому виду медицинской помощи юный пациент полностью излечится от тяжелого осложненного туберкулеза. Более того, это органосохраняющая операция», — пояснили врачи.

Теперь такие операции будут делать постоянно.

Всё полностью оплачивается из средств краевого бюджета. Уже закуплены бронхоблокаторы для будущих операций.

«Через эндоскоп мы вводим в бронх эндобронхиальный клапан, создавая эффект лечебной гиповентиляции, закрываем полости распада в органе, прекращая бактериовыделение. В эпидемиологическом плане пациент становится неопасен, ведет активный образ жизни и излечивается. Через 4−6 месяцев бронхоблокатор так же удаляется из организма», — рассказал Павел Фадеев.

Врач добавил, что хороший эффект проведения клапанных бронхоблокаций отмечается в пяти регионах Дальнего Востока. В остальных шести этот метод лечения будет внедрен до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области планомерно снижается заболеваемость туберкулезом среди детей и взрослых.