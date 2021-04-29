Москва, , 09:19 — REGNUM В первом квартале 2021 года доходы бюджета Москвы составили 705,6 млрд рублей, сообщила журналистам 29 апреля министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

«По итогам исполнения бюджета за первый квартал текущего года доходы городского бюджета выросли на 11,4%, или 72,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала она.

Зяббарова отметила, что рост поступлений происходит «практически по всем основным доходным источникам».

Министр добавила, что столичный бюджет самодостаточен и «практически полностью формируются за счет результатов экономической деятельности предприятий и организаций столицы», а доля трансфертов из федерального бюджета — менее 2%.