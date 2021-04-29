Томск, , 09:19 — REGNUM Советский районный суд Томска 29 апреля перенёс заседание по делу мэра города Ивана Кляйна на 26 мая. Об этом сообщают адвокаты градоначальника в телеграм-канале «Дело Кляйна».

Рассмотрение дела отложили, так как Кляйн не смог принять в нём участие по состоянию здоровья. 20 апреля мэр перенёс вторую операцию, после которой «ему предписан постельный режим».

Суд удовлетворил ходатайство о переносе судебного заседания, заявленное адвокатом Мариной Вихлянцевой.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре прошлого года его отстранили от должности градоначальника на время расследования. В феврале 2021 года Кляйн перенёс операцию в томском НИИ онкологии.

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