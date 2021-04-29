Нью-Дели, , 09:17 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 379,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 29 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 379 257 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 18 376 524.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3645 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 204 832.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 15 086 878 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 084 814 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 360 960 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.