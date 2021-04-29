Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Срок хранения кредитных историй в финансовых организациях Казахстана сократят с десяти до пяти лет. Это следует из законопроекта по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, сообщает издание InformBuro.

29 апреля депутаты сената Казахстана одобрили соответствующий законопроект. Документ направлен на защиту прав потребителей финансовых и других услуг.

В частности, срок хранения кредитной истории сократили для реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы.

Документ также вводит единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам. Вводится запрет на требование банков по выплатам вознаграждений, неустойки и иных платежей по всем ипотечным займам при возникновении проблемной задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разработало типовой кодекс профессиональной этики работников коллекторских агентств.

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