Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Акция Всероссийский «Диктант Победы» в Петербурге в этом году пройдет на 213 площадках, среди которых крейсер «Аврора», учебное парусное судно «Мир», музеи, библиотеки, вузы и школы города, сообщили организаторы акции. Основной площадкой написания «Диктанта Победы» станет исторический парк «Россия — Моя история» (ул. Бассейная, д. З2 стр. 1).

В 2020 году в Санкт-Петербурге «Диктант Победы» написали более 7000 петербуржцев. В этом году ожидается еще большее количество участников. Вместе с другими участниками «Диктант Победы» напишут спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров, депутат Госдумы Сергей Боярский, депутаты петербургского парламента.

Каждый желающий может принять участие очно, зарегистрировавшись на открытых площадках на сайте диктантпобеды. рф, или подав заявку на прохождение тестовых заданий в дистанционном формате. В2021 году «Диктант Победы» состоится уже в третий раз.

Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно — более 450 тысяч.