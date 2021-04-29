Ровно, Украина, 29 апреля 2021, 09:15 — REGNUM На Ровенском военном полигоне идут испытания чешской самоходной гаубицы DANA-M2 калибра 152 мм. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.
В министерстве рассказали, что Украина провела анализ различных самоходных артустановок, которые в теории могли бы быть приняты на вооружение ВСУ, и остановила свой выбор именно на этой модели гаубицы.
На Ровенском полигоне идут испытания, максимально приближенные к боевому применению. В них участвуют как украинские силовики, так и представители завода-изготовителя.
Напомним, ранее председатель кабинета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Пентагоне не ждут военного обострения на российско-украинской границе в ближайшее время.
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