Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области энергетики идут на крайние меры в отношении должников. Ежемесячно за долги отключают от электроэнергии примерно 200 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала компании «Т Плюс».

Общий объем задолженности населения за свет на 1 апреля составил 270 млн рублей. Половина из этой суммы — это просроченные платежи энергетикам.

В компании подчеркнули, что после отправки уведомления об ограничении у абонента есть время рассчитаться с задолженностью и не доводить ситуацию до реализации крайней меры. Кроме того, оренбуржцы, имеющие финансовые сложности, могут обратиться с заявлением о рассрочке платежа.

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