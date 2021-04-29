Тюмень, , 09:12 — REGNUM УФАС России по Тюменской области привлекло три IT-компании к административной ответственности за сговор на торгах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ООО «Арсенал-Партнёр», ООО «Принтер» и ООО «Телесиб» заключили между собой устное картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах по госзакупкам компьютерной техники для нужд правительства Тюменской области и администрации Тюмени. В период с 2018 по 2020 года данные компании приняли участие в 27 закупках. Доход от реализации картельного соглашения составил более 57 млн рублей.

За заключение незаконного соглашения на ООО «Арсенал Партнёр» наложен штраф на сумму более 15 млн рублей, ООО «Принтер» — 6,5 млн рублей, ООО «Телесиб» — 100 тыс. рублей.

«При участии в торгах участники картеля использовали схему «прикрытие заявок». Такое поведение участников способствовало заключению государственных контрактов по цене, незначительно ниже начальной (максимальной) цены контакта», — поясняют в УФАС России по Тюменской области.

Отмечается, что материалы дела направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).