Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Проблему системного расизма в американском обществе можно искоренить путём реформ. Об этом говорится в тексте речи президента США Джо Байдена, который 28 апреля опубликовал Белый дом.

«У нас есть реальный шанс искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь», — подчеркнул Байден в речи, обнародованной в момент начала его выступления перед Конгрессом США.

О необходимости перемен, пояснил Байден, говорит случай с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и вердикт присяжных, признавших вину полицейского в его смерти.

Проблему расизма сначала нужно решить в системе уголовного правосудия. Необходимо реформировать полицию в соответствии с законопроектом, который в марте одобрила Палата представителей Конгресса США. Реформа должна восстановить доверие граждан к полиции, отметил президент.

Он призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект о полицейской реформе в мае, когда исполнится год с момента гибели Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, негр Джордж Флойд умер после задержания полицейскими в мае 2020 года в штате Миннесота. После его смерти возникли массовые протесты и беспорядки, они перекинулись на многие штаты.

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