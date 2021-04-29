Рим, , 09:13 — REGNUM На европейском онлайн-аукционе Benzin продан редкий итальянский автокемпер Laverda Paguro, разработанный на базе небольшого грузовика Citroen Acadiane. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на сегодняшний день в мире сохранилось всего несколько единиц моделей Paguro. Взятая же за основу кемпера модель Citroen Acadiane собиралась в период с 1978 по 1987 год. Поэтому не удивительно, что проданный на торгах автомобиль требует ремонта.

В описании к автодому указано, что на кузове машины имеются следы коррозии, а салон новому владельцу придётся восстанавливать. Ремонтировать также придётся 602-кубовый двигатель (31 л. с.) и коробку передач. При этом шасси находится в хорошем состоянии.

Продано авто за 13,1 тыс. евро (около 1,2 млн рублей).

Ранее на онлайн-аукционе The Market в Британии была выставлена на продажу редкая модель BMW M3 (E30) Evolution II 1988 года производства. В общей сложности авто было выпущено в количестве 500 экземпляров. Под капотом модели установлен 220-сильный четырехцилиндровый «движок».

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