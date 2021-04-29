Бирск, Башкирия, , 09:19 — REGNUM Бродячие собаки загнали трех детей на дерево в Башкирии. Об этом сообщают очевидцы в группе «Уфа online» в социальной сети.

По сообщению пользователей сети, школьникам из Бирска пришлось спасаться на дереве от стаи собак.

«Мы уже несколько дней водим детей в школу и встречаем их постоянно, потому что действительно много собак бегает по улице», — рассказала местная жительница.

По информации некоторых СМИ, инцидентом заинтересовалась прокуратура региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии медведь напал на сотрудника транспортной компании.