Ярославль, 29 апреля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Большинство депутатов Ярославской областной думы прошли тестирование на коронавирус перед отчётом губернатора Дмитрия Миронова, который пройдёт 29 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в региональном заксобрании.

Ярославская областная дума

Пока что информации о выявленных заболевших нет. Источники сообщают, что встреча губернатора с депутатами пройдёт в очном формате.

При этом несколько депутатов всё-таки не прошли тестирование, организованное региональным правительством. По данным ИА REGNUM, это депутат от КПРФ Елена Кузнецова, все три депутата от «Справедливой России», и два единоросса.

«Я считаю, что это унизительно. Мы что — прокажённые?» Если кто-то боится, может прийти на заседание хоть в скафандре. Я приду сегодня на отчёт, если не пустят, будет скандал», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Елена Кузнецова.

Депутаты от «Единой России», напротив, уверены, что тестирование — правильная мера.

«Я сделал тест. Отношусь к этому положительно, потому что за здоровьем надо следить. Болезнь никуда не ушла, каждый день люди заражаются и умирают. Мы перед региональной конференцией «Единой России» тоже делали всем тесты, и было выявлено несколько сомнительных результатов. Тестирование позволяет защитить всех участников мероприятия. Отчёт губернатора наряду с принятием бюджета — одно из важнейших событий в думе. Приходит много людей — различные ведомства, общественная палата, депутаты других уровней. Много людей в одном месте, мы должны обеспечить их безопасность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Отчёт губернатора начнётся в 10 часов. Каждая фракция может задать главе региона по три вопроса.