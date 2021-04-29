Депутаты сдали тесты на коронавирус перед отчётом ярославского губернатора
Ярославль, 29 апреля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Большинство депутатов Ярославской областной думы прошли тестирование на коронавирус перед отчётом губернатора Дмитрия Миронова, который пройдёт 29 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в региональном заксобрании.
Пока что информации о выявленных заболевших нет. Источники сообщают, что встреча губернатора с депутатами пройдёт в очном формате.
При этом несколько депутатов всё-таки не прошли тестирование, организованное региональным правительством. По данным ИА REGNUM, это депутат от КПРФ Елена Кузнецова, все три депутата от «Справедливой России», и два единоросса.
Депутаты от «Единой России», напротив, уверены, что тестирование — правильная мера.
Отчёт губернатора начнётся в 10 часов. Каждая фракция может задать главе региона по три вопроса.