Берлин, , 09:12 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 24 736 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 357 268.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 264 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 82 544.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,975 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (730 086 заразившихся), Бавария (589 474) и Баден-Вюртемберг (437 975).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки был выявлен 22 931 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.