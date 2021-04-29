Москва, , 09:09 — REGNUM Авиационный рынок России потеряет 6−7 млрд рублей выручки из-за приостановки полётов в Турцию. Об этом заявил совладелец АО «Международный аэропорт Внуково» Виталий Ванцев в интервью РБК.

«В целом за полтора месяца авиационный рынок потеряет порядка 6−7 млрд руб. выручки. Но это не самые большие потери, потому что май еще не пик сезона. Пик начинается в июне-июле, поэтому мы надеемся на восстановление», — сказал он.

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Ванцев отметил, что авиаторы к решению о закрытии полётов в Турцию отнеслись спокойно, поскольку перелёты в условиях активного распространения коронавируса могли бы закончиться новыми локдаунами и ещё большими потерями.

«Все коллеги, с которыми я разговаривал, надеются только на одно, что к июню ситуация в Турции стабилизируется и мы туда снова полетим», — заявил предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Турции зафиксировано более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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