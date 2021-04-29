Барнаул, , 09:12 — REGNUM В 2020 году в Алтайском крае при росте доходности растениеводства снизилась относительно 2019 года рентабельность производства продукции животноводства. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом.

Он также отметил, что средства господдержки в сумме 347 млн. рублей были перечислены пострадавшим от засухи животноводческим хозяйствам.

В целом по 20 202 году на реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в Алтайском крае было направлено порядка 3,6 млрд. рублей (в том числе — из федерального бюджета — 2,5 млрд. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, почему в регионе стали вырезать скот и почему потребление говядины стало недоступном широкому кругу потребителей сообщил алтайский фермер Вячеслав Лаптев.

Говоря об истинных причинах рекордного за последние 10 лет снижения потребления говядины, он отметил, что не раз был свидетелем того, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет. По наблюдениям Вячеслава Лаптева, на этих костях варят суп, тем и питаются.

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