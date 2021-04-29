Москва, , 09:08 — REGNUM Стоимость авиабилетов в России, несмотря на некоторое снижение цен в настоящее время, продолжит расти. Об этом заявил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

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По его словам, уже к лету стоимость авиабилетов вернётся на уровень 2019 года, а после этого «пойдут вверх» в 2022 году.

«В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», — уточнил в беседе с РБК Ванцев.

Он пояснил, что предстоящий рост цен обусловлен тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля упал на 15−20%. Кроме того, увеличились затраты на топливо.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, — подчеркнул совладелец аэропорта. — Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы».

При этом, по его мнению, поднимать тарифы нужно очень «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщили, что цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15−120% по сравнению с 2020 годом. Речь идёт об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь. Так, отмечалось, что самый большой скачок цен зафиксирован на рейсы из Москвы в Набережные Челны (121%), в Томск (91%), а также Нижнекамск (88%).

В свою очередь в Министерстве транспорта РФ заявили, что сообщения резком скачке цен на авиабилеты в России не соответствуют реальному положению дел. Напротив, подчеркнули в ведомстве, по целому ряду направлений в России уровень цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом снизился. Так, на 22% стали дешевле перелёты из Москвы в Ростов-на-Дону, в Томск — на 14%, в Сыктывкар — на 12%.