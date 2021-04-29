Пекин, , 09:07 — REGNUM Запуск основного модуля китайской орбитальной станции прошел успешно. Об этом 29 апреля сообщает Центральное телевидение Китая.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая добилась полного успеха», — говорится в сообщении.

Также известно, что после вывода на орбиту базового модуля Китай намерен на ракете-носителе «Чанчжэн-7» запустить к нему грузовой корабль «Тяньчжоу-2», а затем пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основной модуль для будущей китайской космической станции выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-5B».