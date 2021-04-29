Сеул, , 09:11 — REGNUM По состоянию на конец марта 2021 года в Южной Корее обучались 158 923 иностранных студента. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Корейской иммиграционной службы.

Согласно опубликованным данным, 69,8% студентов приходится на граждан Вьетнама (59 876 человек) и Китая (51 094 человека).

Известно, что граждане Вьетнама заняли первое место среди тех, кто изучает только корейский язык в колледжах и других сертифицированных учебных заведениях, в то время как граждане Китая — обучаются на регулярных семестровых курсах в колледжах, международных школах и других учреждениях.

Между тем, 5,7% студентов приходится на граждан Узбекистана, 5,1% — граждан Монголии, 1,7% — граждан Японии, 1,7% — граждан Непала, 1,1% — граждан Франции, 1,1% — граждан Индонезии, 0,7% — граждан США, 0,5% — граждан Германии.

Отмечается, что из 159 923 иностранных студентов 47 681 человек изучают корейский язык, 111 231 человек обучается на обычных образовательных курсах, 11 человек — изучают другие языки.

По данным иммиграционной службы, после пандемии коронавируса число иностранных студентов, оставшихся в стране, сократилось на 11% по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее, за последние три месяца число студентов в Южной Корее увеличилось с 153 361 человека в декабре 2020 года до 158 923 человек в марте.