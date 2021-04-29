Подгорица, , 09:09 — REGNUM Черногория может рассчитывать не только на политическую, но и на экспертную помощь Италии посредством поддержки наращивания потенциала и сотрудничества в рамках Инструмента предвступительной помощи (IPA). Об этом заявил генеральный директор по делам Европейского союза в министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Италии Виченсе Челесте 28 апреля на встрече с главным переговорщиком Черногории в Европейском союзе Зоркой Кордич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кордич ознакомила собеседников с текущим положением дел в процессе переговоров Черногории с ЕС. Она затронула возможности, которые новая методология переговоров предоставляет Черногории.

Она выразила надежду, что Италия внесет свой вклад в то, чтобы голос Черногории был услышан в государствах-членах ЕС.

Челесте высоко оценил нынешний прогресс Черногории в переговорах с ЕС и подчеркнул тот факт, что Италия — главная сторонница того, чтобы такие государства, как Черногория, были вознаграждены за их усилия и тяжелую работу, проделанную ради принятия правил и стандартов ЕС.