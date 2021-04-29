Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписались по выздоровлению — 124 пациента. По состоянию на 29 апреля подтверждено 58 746 случаев заражения. Выздоровели всего 53 423 пациента. Скончались за все время 928 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За минувший день в областном центре подтверждены 55 случаев заражения, в Энгельсском районе — 19, в Балаковском — 14, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 46 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые России и Мексики обменялись мнениями по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции, включая ход разработки вакцин и тест-систем от COVID-19. Представители ведущих НИИ заявили о проведении совместных исследований штаммов нового коронавируса и изучении коллективного иммунитета среди населения двух стран.

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