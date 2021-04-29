29 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 09:29 — REGNUM В центральном выставочном зале «Манеж» в Москве президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, как он делает это традиционно каждый год, и высказал миру свою позицию. Интересные подробности содержатся в комментариях, опубликованных в турецких социальных сетях в связи с заявлениями Путина, также обсуждается, как они смогут спровоцировать региональные события.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Furkan Haber следующим образом прокомментировал последнее послание президента России Путина:

@furkanhabernet: Россия заявила, что она дает шанс США восстановить профильные каналы взаимоотношений.

Журналист Ибрахим Карагюль расценил укрепление России в мировом масштабе:

@ibrahimkaragül: Атака на израильские ядерные объекты была осуществлена из Сирии. России сложно сделать выбор в Сирии. И это накануне развязывания войны с Украиной. Израиль усугубит кризис. Атака произошла в тот же день, когда стало известно о смягчении санкций США в отношении Ирана. Иран тянет Россию, а Израиль тянет США к фронту.

Этот твит раскритиковал в двух комментариях Эрджан Шахинкая:

@_sahinkaya: Внешность обманчива. Тот, кто саботировал иранские ядерные объекты и кто, предположительно, атаковал израильский ядерный объект — один и тот же центр. Целью Израиля в этом случае является Сирия. В Сирии устанавливаются новые балансы сил.

@_sahinkaya: Это не вопрос Украины и России, а скорее саботаж альтернативного маршрута Нового китайского шелкового пути. Новый китайский шелковый путь пройдет в обход и Ирана, и Сирии. Намек на то, что проект будет продолжен через Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в гостевом доме штата Сиху в китайском городе Ханчжоу перед саммитом G20. 2016 Tccb.gov.tr

Заявления спикера партии власти ПСР Омера Челика были сделаны в свете последних событий:

@Akparti: Наш спикер Омер Челик: Несомненно, мы не признаем аннексию Крымского региона Россией. В этой связи мы ясно показываем свое отношение.

Беритан Сарьял считает, что события в районе Рожавы могут быть связаны с событиями на Украине:

@sarya_sarya___: Стало ясно, что Россия вывела свои войска из Тиль Рифата. Сгруппированные в районе Шехбы российские войска готовятся к переброске в Алеппо. Вызывает сомнения возможность торга между Турцией и Россией по вопросу Украины и Тиль Рифата.

В ответ на это Рож Азад комментирует следующим образом:

@_lales_roj___: Пусть уходят. Их отсутствие более полезно, нежели присутствие.

Агит Азади также ответил на это:

@Agit_azadi: Русские прекрасно знают, что Турция не сможет напасть в весенний период. Есть две альтернативы: спровоцировать Турцию и нанести удар (НАТО) или усилить переговорную позицию. Это невозможно было спланировать без учета активности РПК после весеннего периода

Журналист и писатель Фехим Ышык, хорошо знающий проблемы курдских регионов, в своем сообщении в Твиттере связывает события в Камышло в Рожаве с Россией:

@Fehim_Isik: На что намекает Россия Турции посредством столкновений в Камышло? Асад не хочет видеть прежнюю картину на выборах 26 мая. Россия продолжает политику угроз для обеспечения правления Асада.

Nupel Haber в Твиттере аналогичным образом относится к этому вопросу и публикует комментарий заместителя сопредседателя автономной администрации Северной и Восточной Сирии Бедрана Чия Курда:

@nupelonline: Чия Курд: Россия хочет пойти на уступки путем давления и шантажа. Бедран Чия Курд дал следующую оценку мобилизованности России в Шехбе: «Россия пытается добиться от курдов уступок с помощью шантажа и давления. Этот метод она использовала и раньше в Айн Иссе и Тиль Темире».

Эксперт по России Айдын Сезер цитирует высказывание вице-премьера Юрия Борисова:

@AydinSezer06: Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что, в случае поставки Анкарой беспилотников SİHA в Украину, Москва пересмотрит военно-техническое сотрудничество с Анкарой.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Синан Ульген в ответ на это опубликовал три комментария:

@sinanulgen1: Важное заявление. Мой краткий комментарий: Россия хочет использовать взаимоотношения с Турцией в оборонной промышленности как элемент давления, в первую очередь по вопросу С400. Она хочет влиять на внешнюю политику Турции. Если ее желания не будут исполнены, она угрожает сотрудничеству в оборонной промышленности.

@sinanulgen1: Мы переживаем проблемы со странами НАТО в сфере оборонной промышленности. Порой намеками, а иногда и открыто говорят об эмбарго на вооружения. Как это было недавно на примере с Канадой.

@sinanulgen1: Однако если сравнивать с Россией, характер проблем отличается. Россия использует сотрудничество в сфере оборонной промышленности, чтобы влиять на внешнюю политику Турции. Тогда как проблемы со странами НАТО в сфере оборонной промышленности вызваны не внешней политикой.