Вашингтон, 29 апреля 2021, 09:09 — REGNUM Американцы, разбогатевшие в период пандемии коронавируса, будут платить больше налогов. Об этом президент Джо Байден заявил 28 апреля в своём первом обращении к Сенату и палате представителей Конгресса США.
Он пояснил, что изменение не затронет тех, кто зарабатывает менее $400 тыс. в год, таких в стране 99%. Но те, чей доход превышает эту отметку, будут платить налог в размере 39,6%.
«Корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю», — подчеркнул Байден.
Он заверил, что власти займутся «миллионерами и миллиардерами, которые скрывают свои налоги» и тем самым лишают государство «миллиардов долларов». За время пандемии 20 млн жителей США лишились работы, но примерно 650 миллиардеров увеличили своё состояние более чем на $1 трлн.
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